Мир 13 апреля 2024, 04:42 «Эмоции бурлят». Бойцов ВСУ возмутил новый закон о мобилизации на Украине Офицер ВСУ Петров: бойцы взбунтовались из-за отмены демобилизации в новом законе РИА «Новости»

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Принятый Верховной радой закон о мобилизации на Украине, в котором исключили норму о демобилизации действующих военнослужащих, может усилить социальное противостояние в обществе. Об этом заявил в эфире телеканала «Прямой» офицер ВСУ Алексей Петров.

Украинский боевик назвал законопроект «дурацким», отметив, что после такого он даже не знает, как мотивировать своих подчиненных. Петров добавил, что теперь бойцы ВСУ в возрасте 30-40 лет не знают, когда вернутся домой и смогут ли вообще это сделать.

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Кроме того, военные, приезжающие в отпуск в тот же Тернополь или Киев, увидят в барах, ресторанах и спортзалах всех «забронированных». Петров отметил, что он не может предсказать, какой будет реакция солдат на это.

«То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще», — заявил он.

Ранее российское Минобороны сообщило, что за последнюю неделю в плен сдался 21 боец ВСУ.

До этого агентство Bloomberg предрекло украинской армии тяжелейшие испытания в следующие несколько месяцев.