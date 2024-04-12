Спецоперация 12 апреля 2024, 15:42 Более 20 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО за неделю Минобороны: 21 украинский солдат сдался в плен ВС России за неделю РИА «Новости»

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В течение недели в зоне проведения спецоперации сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие улучшили свои позиции по ряду направлений, в том числе на Купянском, Донецком и Авдеевском. Украинские солдаты пытались контратаковать, однако их действия не увенчались успехом.

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В Минобороны указано, что артиллерия, ракетчики и операторы дронов наносили удары по местам дислокации ВСУ. В результате ликвидированы пять пусковых установок ЗРК SAMP/T, С-300 и С-125, а также две РЛС.

Российские пилоты за неделю сбили ракету «Нептун», 12 авиабомб Hammer и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган». Кроме того, украинская армия лишилась 1712 БПЛА.

Ранее в ДНР заявили, что освобождение российскими военными Часова Яра имеет стратегическое значение. Это откроет путь на Славянск.