Эксклюзив 09 апреля 2024, 11:43 «Эммануэльчик, что ты пригорюнился?». Макрон попал в тупик из-за собственных амбиций Депутат Чернышов: Макрон хотел стать великим, но привел Францию в тупик Aurelien Morissard / Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон намеревался войти в историю страны в качестве великого главы государства, однако лишь привел ее в тупик. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой рассказал вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

«У Макрона есть желание главное: будет третий срок, не будет у него третьего срока. Он хочет остаться в истории великим президентом великой Франции. Но он привел Францию к тупику. Все, нет выхода для Франции, для Вооруженных сил республики и для людей. И он видит, как правеет избиратель во Франции. Он видит, что на выборах в Европарламент побеждают правые партии. Ему от этого тошно», — сказал он.

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Парламентарий предположил, что Макрону сейчас тошно из-за нереализованных амбиций.

«Он якобы пришел, его избирали, он хотел, он мог, как ему казалось. Деньги вливали в него, а он оказался бестолковым, бесполезным. И вот это Макрона гнетет, поэтому он будет мстить. А какая главная причина его мести? Жена. Она видит, он грустный приходит с работы, из дворца своего. Она говорит: „Эммануэльчик, что с тобой? Что ты пригорюнился?“. Он говорит: „Молчи, старуха, я в печали“. И рассказывает. А она его нагнетает», — добавил Чернышов.

Ранее Макрон не исключил отправки военных Евросоюза в зону боевых действий на Украине. Эта идея понравилась главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предлагал Макрону показать мужество и лично возглавить войска на поле боя.