Мир 02 января 2023, 17:42 Электромагнитный удар по США назвали концом света Американский офицер Орр счел ЭМИ-атаку самой опасной военной угрозой для США Википедия

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Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр определил электромагнитный удар как самую опасную военную угрозу. Такой вывод военный эксперт сделал в статье для издания 19FortyFive.

«Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света», — отметил Орр.

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Он обратил внимание, что, несмотря на это, американские власти ничего не предпринимают для предотвращения подобной ситуации.

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Электромагнитный импульс вызовет взрыв термоядерной бомбы. ЭМИ-атака может уничтожить компьютеры и другие электронные устройства.

Офицер раскрыл военные планы Иран, России и Китая. Страны, по его мнению, имеют возможность нанести электромагнитный удар по США.

Ранее назвали примерное число ядерных боеголовок у КНДР: от 15 до 60. Утром 31 декабря военные Северной Кореи запустили очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.