Мир 07 апреля 2024, 08:50 Эквадор озвучил причину скандального задержания Гласа в посольстве Мексики МИД Эквадора: штурм посольства Мексики в Кито провели из-за риска побега Гласа Marcos Pin/XinHua / Global Look Press

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Бывший вице-президент Хорхе Глас мог сбежать из мексиканского посольства, поэтому Эквадор решил взять диппредставительство штурмом и арестовать обвиняемого. Об этом РИА «Новости» заявила глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд.

«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», — пояснила дипломат.

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В издании отметили, что силовое проникновение полиции в посольство встревожило генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, эквадорским властям следовало соблюдать неприкосновенность диппредставительства.

«Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито», — указали в ООН.

Ранее из-за захвата посольства Мексика и Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что эквадорские власти своими действиями нарушили международное право.