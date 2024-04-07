07 апреля 2024, 00:53
Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором
El 19 Digital: Никарагуа разорвал дипломатические отношения с Эквадором
Правительство Никарагуа окончательно разорвало все дипломатические отношения с Эквадором. Причиной послужило нападение на посольство Мексики в Кито. Заявление властей опубликовало издание El 19 Digital.
В заявлении указано, что Никарагуа осуждает действия Эквадора и разрывает все отношения с правительством страны.
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«В то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям», — сказано в сообщении для СМИ.
Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала укрывавшегося там бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Предложение Мексики о предоставлении ему убежища власти Эквадора сочли незаконным.
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