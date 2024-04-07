Мир 07 апреля 2024, 00:53 Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором El 19 Digital: Никарагуа разорвал дипломатические отношения с Эквадором IMAGO/CÃ�sar MuÃ�oz / Global Look Press

Читать 360tv в

Правительство Никарагуа окончательно разорвало все дипломатические отношения с Эквадором. Причиной послужило нападение на посольство Мексики в Кито. Заявление властей опубликовало издание El 19 Digital.

В заявлении указано, что Никарагуа осуждает действия Эквадора и разрывает все отношения с правительством страны.

Реклама

«В то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям», — сказано в сообщении для СМИ.

Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала укрывавшегося там бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Предложение Мексики о предоставлении ему убежища власти Эквадора сочли незаконным.