Самолеты российских авиакомпаний летают в Белоруссию и над территорией республики в штатном режиме. Ситуация с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске на работу перевозчиков не повлияла. Об этом сообщила Росавиация.

«Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — приводит ТАСС текст сообщения ведомства.

Накануне лайнер Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о бомбе. На борту находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.

После этого руководство латвийской авиакомпании AirBaltic приостановило полеты над белорусской территорией. В Польше после случившегося завели уголовное дело.

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия призвала Европейский союз полностью остановить авиасообщение с Белоруссией из-за посадки самолета в Минске.