Экспорт российского зерна на мировые рынки назвали критически важным

Для мирового продовольственного рынка крайне важно присутствие сельскохозяйственной продукции из России и с Украины. Об этом на пресс-конференции в стамбульском Совместном координационном центре заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, написал ТАСС.

«ООН начала работу над снятием ограничений по выводу не находящихся под санкциями удобрений и сельскохозяйственной продукции из России», — сказал он.

По его словам, дискуссионные вопросы связаны со страхованием судов, финансированием и перевозкой продовольствия.

«Очень важно, чтобы частный сектор и все правительства сотрудничали для того, чтобы Россия вышла на международный рынок», — подчеркнул генсек ООН.

Ранее глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что после 1 сентября с Украины вывезли 656,3 тысячи тонн зерна.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал абсурдность попыток американских властей переложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис.