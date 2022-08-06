Посол Антонов назвал абсурдными попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе

Попытки американских властей переложить на Россию ответственность за продовольственный кризис абсурдны. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы», — привела слова Антонова пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.

Посол предположил, что США так и не смогли смириться с тем, что не участвовали в четырехсторонних переговорах о безопасном экспорте украинского зерна. Встреча представителей России, Турции, Украины и ООН проходила в конце июля.

«Показательно, что о подписании в тот же день меморандума между Россией и ООН по содействию экспорту российской агропродукции американские официальные лица вообще предпочитают не говорить», — отметил Антонов.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что вывоз зерна с Украины происходит в плановом режиме. Первый в рамках зернового соглашения сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.