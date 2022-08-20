Власти Турции раскрыли объем вывезенного с Украины зерна

Из портов Украины вывезли больше 656,3 тысячи тонн зерна после реализации продуктовой сделки с 1 августа. Об этом на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар, написал ТАСС.

«Рассчитываем, что в будущем объем только вырастет. После 1 августа с Украины уже вывезли 656 тысяч тонн зерновых культур, в перевозке участвует 51 сухогруз», — сообщил глава оборонного ведомства.

Акар выразил надежду, что зерновая сделка между ООН, Россией, Украиной и Турцией положит основу для урегулирования украинского конфликта.

«Турция делает свой вклад в обеспечение решения гуманитарных вопросов и коллективной успешной работы. Мы надеемся, что реализация стамбульского соглашения станет основой для урегулирования кризиса на Украине и стабильного мира», — добавил он.

В конце июля Россия, Турция, Украина и ООН по итогам переговоров в Стамбуле подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии вывозу зерна с Украины. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и поплыл в Ливан.