США создали значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, заявило посольство Китая в Вашингтоне. Пекин таким образом ответил на недовольство Белого дома относительно работы специалистов ВОЗ в Ухане.

Американские власти своими действиями в последние годы оказали деструктивное влияние на работу Всемирной организации здравоохранения, заявило китайское посольство. Пекин выразил надежду, что Вашингтон займет ответственную позицию и предпримет реальные шаги для поддержки глобальных мер по борьбе с пандемией, рассказала «Газета.ru».

Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее выразил обеспокоенность в связи с результатами работы миссии ВОЗ по расследованию причин вспышки COVID-19 в Китае.

Посол КНР в США Цуй Тянькай ранее призвал заниматься поисками источника распространения коронавируса по всему миру, а не только в Китае. Дипломат напомнил, что в СМИ были сообщения о более ранних, чем в Ухане, случаях заряжения, которые наблюдались в других частях мира.

Вспышка впервые была зарегистрирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. На фоне выявления случаев заболевания по всему миру ВОЗ 11 марта 2020 года объявила о пандемии коронавируса.