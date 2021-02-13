Эксперты ВОЗ не получили доступ к данным о начале COVID-19 в Китае

Китайские власти отказались предоставить экспертам ВОЗ подробные данные о первых пациентах, которым диагностировали COVID-19. Об этом The Wall Street Journal рассказали сотрудники всемирной организации.

Речь идет о 174 случаях коронавируса, выявленных во время первой вспышки эпидемии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Исследователи, просившие доступ к медицинским картам пациентов, на этой неделе завершили месячную командировку в Китай для определения источника пандемии.

По словам членов группы, китайские ученые и официальные лица представили собственные исследования и анализ данных о случаях коронавируса. Также они показали результаты поисков по медкартам за несколько месяцев до появления вспышки в Ухане. Китайские ученые заявили, что не обнаружили доказательств наличия вируса до регистрации первых больных в Ухане.

Однако экспертам Всемирной организации здравоохранения не дали доступа к исходным данным, чтобы провести собственный анализ и подтвердить или опровергнуть результаты китайских коллег.

Ранее газета писала со ссылкой на экспертов ВОЗ, что, по предварительным данным, коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем вспышка в Ухане.