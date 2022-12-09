Мир 09 декабря 2022, 19:56 Экс-журналисту «Дождя» Коростелеву закрыли въезд в Латвию МВД Латвии внесло бывшего ведущего «Дождя» Коростелева в списки невъездных лиц Соцсети

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Бывший ведущий телеканала «Дождь»* Алексей Коростелев пополнил список лиц, которым запрещено посещать Латвию. Как сообщил сайт Delfi, такое решение принял министр внутренних дел республики Кристап Эклонс по просьбе Службы государственной безопасности.

Коростелев вел эфир «Дождя»* из Грузии. Вида на жительства и латвийской визы у него не было. Его заявление о поддержке российских мобилизованных вызвало скандал и привело к отзыву лицензии на вещание телеканала сначала в Латвии, а после — в Литве и Эстонии.

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Привлечь к ответственности журналиста латвийские власти не смогли, поэтому просто запретили ему посещать республику. Коростелев может обжаловать это решение в Административном суде, но для этого ему нужно попасть в закрывшую для него двери страну.

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В начале скандала руководство «Дождя»* уволило Коростелева, а всего его заявления о помощи российским военным вырезали из выпуска. В Службе безопасности Литвы сочли заявления журналиста угрозой интересам национальной безопасности.

* Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.