Мир 06 декабря 2022, 10:40 Телеканал «Дождь» выгнали из Латвии Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь» РИА «Новости»

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Телеканал «Дождь»* не сможет вещать на латвийской территории. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил аннулировать его лицензию, рассказал ТАСС.

Руководитель совета Ивар Аболиньш объявил об этом 6 декабря. Он сказал, что администрация «Дождя» не осознала тяжести своих нарушений местного законодательства, поэтому в Латвии аннулируют его лицензию. Решение вступит в силу 8 декабря.

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Ранее телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за показанную в эфире карту России с Крымом, а министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал в своем Twitter отозвать у сотрудников «Дождя»* разрешения на пребывание в стране.

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Телеканал приостановил работу в России в марте, и редакция переехала в другие страны — основная обосновалась в Латвии, некоторые сотрудники уехали в Грузию. В ноябре источник RT рассказал о планах перевезти в Грузию всю редакцию, но главред Тихон Дзядко** опроверг РИА «Новости» эту информацию. Он сказал, что несколько человек уволились, но наибольшая часть коллектива останется в Риге.

* Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Минюст России включил Тихона Дзядко в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.