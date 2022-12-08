Мир 08 декабря 2022, 13:40 Эстония вслед за Латвией и Литвой перестала транслировать «Дождь» Postimees: все три оператора Эстонии перестали транслировать телеканал «Дождь» РИА «Новости»

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Телеканал «Дождь»* прекратил вещание в Эстонии, кабельные операторы убрали его даже из расширенных пакетов. Издание Postimees связало это с отзывом лицензии в Латвии.

В Эстонии телеканал показывали операторы Elisa, Telia и Home 3. Только один предлагал «Дождь»* всем зрителям, остальные включили его в расширенный пакет услуг.

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С 8 декабря все три компании убрали его из сетки вещания. По словам автора статьи, причина кроется в отзыве лицензии в Латвии — она давала право на трансляцию в других странах Евросоюза, а также в США.

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Телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за карту России с Крымом, а один из его бывших телеведущих высказался в поддержку российских солдат. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать у сотрудников «Дождя»* разрешения на пребывание.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 6 декабря отозвал лицензию и предложил заблокировать страницу телеканала в YouTube. Вслед за Латвией «Дождь»* запретили в Литве.

В России телеканал приостановил вещание в марте, его редакция переехала в Латвию и Грузию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что отстаивающие свободу слова США, НАТО и Совет Европы не отреагировали на запрет телеканала. Она назвала это их разоблачением.

* Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.