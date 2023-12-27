Мир 27 декабря 2023, 00:38 «Окружение и блокада». Украина вскоре потеряет новые территории Politika: Украина потеряет Харьковскую область и Одессу РИА «Новости»

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Украинская сторона может потерять новые территории — Одессу и Харьковскую область. Такое мнение выразили авторы сербской газеты Politika.

«Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть», — сказано в материале.

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По мнению газеты, амбиции Польши насчет возвращения своих исторических территорий «не умерились». В сложившейся ситуации раздел Украины является самым нормальным решением конфликта. Авторы статьи также заявили, что украинской стороне начали меньше помогать западные союзники. Так они призывают руководство страны принять неизбежное.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский начал осознавать необходимость дипломатического выхода из конфликта. Он отметил, что с властями Украины следует плотнее работать для нахождения пути решения в 2024 году.