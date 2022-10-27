Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин предотвратил планы США на Крым | 360°

Мир 27 октября 2022, 05:40 Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин предотвратил планы США на Крым Экс-работник Белого дома Робертс: Путин предотвратил план США лишить Россию выхода к морям РИА "Новости"

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План США о лишении России выхода к Черному и Средиземному морям удалось предотвратить российскому президенту Владимиру Путину. Об этом написал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Москва до 2014 года арендовала в Крыму военно-морские базы, указал Робертс. После государственного переворота в Киеве, Путин увидел грозящую интересам России опасность, считает американский чиновник.

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«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — написал бывший сотрудник Белого дома

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Президент России поступил правильно, приняв Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов, отметил Робертс.

«97% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Путин принял запрос полуострова», — отметил чиновник в своей публикации.

Обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл в своей статье написал, что Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием вхождения Крыма в состав России. Предприниматель Илон Маск также заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Штаты убедят Украину в невозможности вернуть Крым.