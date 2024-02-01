Мир 01 февраля 2024, 01:36 Экс-разведчик раскрыл, откуда ВСУ могут атаковать дронами Петербург Полковник Матвийчук: ВСУ могут запускать дроны по Петербургу с Балтики Unsplash

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Украинские беспилотники, пытающиеся нанести удары по Санкт-Петербургу, могут запускаться с нейтральных вод Балтийского моря. Об этом Ura.ru рассказал бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, необходимо рассматривать два варианта запуска вражеских дронов.

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«Первый, что беспилотники запускают из нейтральных вод Балтийского моря. Это обыкновенная баржа, на ней расположена какая-то установка для запуска этих БПЛА. Она производит запуск и уходит в нейтральные воды, и мы не можем никак ответить», — заявил он.

При этом не стоит исключать возможность запуска дронов с российской территории. Этим могут заниматься завербованные россияне, но более вероятно, что украинские беженцы, собирающие аппараты вручную, а потом запускающие их по команду СБУ.

Ранее зенитно-ракетный комплекс С-400 «Трумф» уничтожил беспилотник в небе над Санкт-Петербургом. Обломки дрона упали на территории предприятия «Невский мазут», расположенного на Глухоозерском шоссе.

По словам губернатора города Александра Беглова, существенного вреда имуществу и пострадавших нет. Также появилось видео с места предполагаемого падения беспилотника.