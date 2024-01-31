Эксклюзив 31 января 2024, 12:49 Появилось видео с поврежденной дроном промплощадки в Санкт-Петербурге Появилось видео работы СК и Росгвардии на месте падения БПЛА в Санкт-Петербурге

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На промышленной площадке в Невском районе Санкт-Петербурга раздался хлопок, съехались силовики. «360» показал видео с места предполагаемого падения беспилотника.

Громкие звуки слышали ночью 31 января в районе Глухоозерского шоссе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на промплощадке в Невском районе «произошел инцидент» без существенного вреда имуществу и пострадавших. Этот случай, по его словам, привлек внимание силовиков.

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К утру у контрольно-пропускного пункта предприятия стояли машины Росгвардии и Следственного комитета России, дежурили силовики. «360» показал обстановку на въезде.

По одной из версий, на подлете к городу засекли беспилотник. Его обезвредили залпом зенитного ракетного комплекса С-400. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода и повредил цистерны. В аэропорту Пулково вводили временные ограничения на полеты.