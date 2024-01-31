Происшествия 31 января 2024, 14:52 Беспилотник над Петербургом сбили из ЗРК С-400 «Фонтанка»: беспилотник в небе над Петербургом сбили из ЗРК «Триумф» РИА «Новости»

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В ночь на 31 января жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области слышали громкие хлопки. Оказалось, что это работала система ПВО. Беспилотник поразили зенитно-ракетным комплексом С-400 «Трумф», написала «Фонтанка».

По данным издания, дрон ликвидировали в 04:20 в небе над Колпином. Он упал на территории предприятия «Невский мазут», расположенного на Глухоозерском шоссе. В результате загорелись цистерны. Пожар потушили прибывшие расчеты МЧС.

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Информацию о хлопке в районе Глухоозерского шоссе подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, существенного ущерба имуществу не выявили.

Ранним утром 31 января аэропорт Пулково вводил временные ограничения. Оператор воздушной гавани не называл причин такого решения. Позднее аэропорт заработал в обычном режиме.