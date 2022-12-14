Мир 14 декабря 2022, 21:54 Трамп анонсировал «важное обращение» в образе супергероя Трамп опубликовал в соцсети Truth Social обращение в образе супергероя

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Америка нуждается в супергерое. Он также поделился шутливым видео в образе одного из таких персонажей.

Видеообращение опубликовано в принадлежащей Трампу соцсети Truth Social. В конце ролика 45-й президент анонсировал «важное объявление» 15 декабря. Пользователи теряются в догадках, что же хочет сказать бывший глава государства.

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Представитель Республиканской партии США занимал президентское кресло с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Затем его сменил Джо Байден.

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В середине ноября Трамп официально объявил о своем участии в следующих президентских выборах 2024 года. Его принципиальный соперник Байден также намерен вступить в борьбу, но озвучит свое решение лишь в 2023 году.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон также был бы не против участия в выборах.