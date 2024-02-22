Мир 22 февраля 2024, 07:24 Экс-премьер Великобритании сделала неожиданное заявление об «обреченном Западе» Экс-премьер Британии Трасс назвала Запад обреченным из-за усиления левых Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

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Левые силы слишком долго правят во многих странах Запада, что может привести к проблемам. Об этом телеканалу Fox News заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Она указала на обреченность Запада из-за «левых элит» и отметила, что в результате их влияния возник миграционный кризис и протестные пропалестинские акции.

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«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», — подчеркнула Трасс.

Бывший премьер также выразила обеспокоенность из-за распространения левых идей в США и в Белом доме. По ее словам, консерваторам следует бороться с этим.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп сравнил США со страной третьего мира. По его мнению, из-за притока мигрантов и высокой коррумпированности судебной системы государство деградирует. Трамп объявил, что депортирует из страны миллионы нелегалов, если он снова станет президентом.