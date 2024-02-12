Эксклюзив 12 февраля 2024, 17:35 Трамп депортирует миллионы мигрантов из США в случае переизбрания Axios: Трамп в случае избрания депортирует миллионы нелегальных иммигрантов IMAGO / Jorge Estrellado / Global Look Press

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В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп депортирует из страны несколько миллионов нелегальных мигрантов. Об этом сообщил портал Axios.

По информации авторов материала, политик намерен задействовать правоохранительные органы всех уровней власти.

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«План Трампа по борьбе с нелегальной миграцией включает в себя несколько инструментов по депортации миллионов человек из США ежегодно», — написали журналисты.

Кроме того, Трамп планирует мобилизовать федеральных прокуроров, представителей управления по борьбе с наркотиками, ФБР и Национальную гвардию для депортации.

«Рядом с государственной границей военные построят пункты содержания для ожидающих депортации. Стоимость всего проекта пока неизвестна», — добавили они.

Политолог Малек Дудаков в беседе с «360» отметил, что миграционная повестка играет ключевую роль для Республиканской партии.

«Но такая масштабная операция очень сложна с точки зрения логистики, поскольку станет некой военной операцией. Допускаю, что у Трампа появятся определенные возможности выполнить свое обещание. Тем более что большинство американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не справляется с этим вопросом», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пожаловался, что США наводнило огромное количество иностранцев. Он пообещал разобраться с этой проблемой в случае победы на выборах президента в 2024 году.