Экс-премьер Украины рассказал, кому выгодно обнищание населения

Если население беднеет, значит, это кому-то выгодно. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сравнивая доходы жителей свой страны и проживающих в Румынии и Болгарии.

«Есть какая-то прослойка людей на Украине, которым это нравится. Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль», — рассказал он в интервью «Говорит Москва».

Азаров добавил, что в период с 2010 по начало 2014 года доходы населения Украины выросли в 1,6 раза. Страна вышла на среднюю заработную плату примерно 500 долларов в месяц. При этом жители Румынии и Болгарии жили хуже, несмотря на то, что они входят в Евросоюз. Тем не менее сейчас, по его мнению, зарплаты сократились в два раза.

Накануне Азаров сообщил, что на Украине ежегодно умирают по 155 тысяч человек, что сопоставимо с населением города. После государственного переворота в стране смертность начала в два раза превышать рождаемость. Он обратил внимание, что в целом судьбе его страны не позавидуешь. По его словам, Украина теперь является беднейшей страной в Европе.