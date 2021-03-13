Экс-премьер Украины сравнил пенсии в своей стране с российскими

Бывший украинский премьер Николай Азаров сравнил нынешние размеры пенсий на Украине и в России. Результаты своих умозаключений он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Экс-премьера заявил, что сейчас на Украине размер пенсии примерно в три раза ниже, чем в России. Он отметил, что в прошлом ситуация обстояла иначе. По его словам, был период, когда на Украине и зарплаты, и пенсии были выше, чем у россиян. И это было еще совсем недавно, всего семь-восемь лет назад, сообщил Азаров.

Бывший премьер также припомнил, что когда он возглавлял правительство, в стране не воспрещалось критиковать власти. Азаров рассказал, что лично посещал концерты, на которых выступал тогдашний комик Владимир Зеленский, высмеивавший его за плохое знание украинского языка. По мнению Азарова, Зеленский стал президентом только благодаря тому, что у его предшественника Петра Порошенко на тот момент был очень низкий рейтинг.

Ранее Зеленский объявил войну «олигархическому классу» Украины. Президент страны отметил, что речь идет о монополистах, контролирующих СМИ и влияющими на чиновников.