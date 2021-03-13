Экс-премьер Украины рассказал, что ежегодно в стране умирает целый город

На Украине ежегодно умирает по 155 тысяч человек, что сопоставимо с населением целого города. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

После государственного переворота на Украине смертность начала в два раза превышать рождаемость. По словам Азарова, каждый год в стране умирает целый город. В целом судьбе Украины не позавидуешь, констатировал он.

Экс-премьер напомнил, что Украина теперь является беднейшей страной в Европе, причем «абсолютно по всем параметрам». В прежние годы этот статус занимали Молдавия и Албания, отметил он. Об этом рассказало ИА Nation News.

Азаров ранее также рассказал, что сейчас на Украине размер пенсии примерно в три раза ниже, чем в России. Бывший премьер напомнил, что раньше ситуация обстояла иначе. Даже был период, когда зарплаты и пенсии у украинцев были выше, чем у россиян. Это было всего семь-восемь лет назад, по его словам.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее пошутила, что подумывает принять участие в президентских выборах на Украине. Об этом написало Ura.ru.