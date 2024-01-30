Мир 30 января 2024, 07:13 Экс-премьер Британии заявил о вине НАТО за колебания по поводу членства Украины Джонсон: у НАТО есть глубокая вина за то, что Украина не вошла в альянс раньше РИА «Новости»

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Внутри НАТО присутствует глубокая вина, что Украина не встала на путь членства в альянсе как можно раньше. Об этом изданию The Daily Telegraph сообщил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По его словам, колебания стран — членов НАТО по вопросу присоединения Украины стали серьезной ошибкой.

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«Если бы альянс выполнил все необходимое и поставил Украину на путь членства, то российский президент Владимир Путин не сделал бы того, что он сделал», — сказал Джонсон.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы готова изменить свое отношение к вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что страна будет добиваться нейтрального статуса республики.

Политолог Руслан Бортник отмечал, что поражение Украины в специальной операции фактически приведет НАТО к развалу.