Мир 25 января 2024, 08:37 НАТО предрекли распад после поражения Украины Политолог Бортник: НАТО распадется после поражения Украины РИА «Новости»

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Поражение украинской стороны приведет к фактическому развалу Североатлантического альянса. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью на YouTube-канале «Вышка».

«Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется», — сказал он.

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Политолог заверил, что многие страны Евросоюза захотят сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить все гарантии безопасности.

Эти государства не будут покидать НАТО, но начнут вести независимую политику и чаще говорить о своем нейтралитете. Таких сепаратистов внутри альянса в случае проигрыша Украины будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы, резюмировал Бортник.

Французский экономист Филипп Эрлен заявил, что Украина проиграла России с самого начала конфликта. По его словам, у президента республики Владимира Зеленского изначально не было другого выбора, кроме начала мирных переговоров с РФ.