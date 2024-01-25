25 января 2024, 08:37
НАТО предрекли распад после поражения Украины
Политолог Бортник: НАТО распадется после поражения Украины
Поражение украинской стороны приведет к фактическому развалу Североатлантического альянса. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью на YouTube-канале «Вышка».
«Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется», — сказал он.
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Политолог заверил, что многие страны Евросоюза захотят сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить все гарантии безопасности.
Эти государства не будут покидать НАТО, но начнут вести независимую политику и чаще говорить о своем нейтралитете. Таких сепаратистов внутри альянса в случае проигрыша Украины будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы, резюмировал Бортник.
Французский экономист Филипп Эрлен заявил, что Украина проиграла России с самого начала конфликта. По его словам, у президента республики Владимира Зеленского изначально не было другого выбора, кроме начала мирных переговоров с РФ.
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НАТО
Украина
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