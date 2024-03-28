28 марта 2024, 09:06
Экс-полковник СБУ заявил о невозможности восстановления уничтоженных объектов на Украине
Экс-полковник СБУ Стариков: уничтоженные объекты на Украине нельзя восстановить
Уничтоженные объекты на территории Украины невозможно восстановить. С таким заявлением в эфире YouTube-канала «Да, это так» выступил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
По его мнению, проблема для восстановительных работ в том, что оборудование на поврежденных объектах сильно устарело.
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«Говорят: „Вот, мы быстро восстановим“. А как ты можешь восстановить, если все оборудование <…> выпускалось только в бывшем Советском Союзе?» — поинтересовался он.
Изготовление деталей советского образца, по его словам, потребует от промышленности страны огромных усилий. Также нужно понимать, что западные поставки помогут в восстановлении слабо, указал Стариков, пояснив, что импортное оборудование плохо совместимо с советскими системами.
«Они (ВС РФ. — прим. ред.) знают, что делают», — добавил Стариков.
В минувшую пятницу, 22 марта, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что атака на энергетическую инфраструктуру в тот день стала самой масштабной за последнее время.
Запад
Украина
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