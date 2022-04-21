Экс-консул Эквадора Нарваэс: британская система правосудия не продемонстрировала независимости в деле Ассанжа

Британская система правосудия в деле об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа показала отсутствие независимости, об этом РИА «Новости» рассказал экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс.

«Нельзя заключать в тюрьму за реализацию своего права на мнение и информацию. Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия», — заявил собеседник агентства.

Нарваэс считает, что эквадорские чиновники косвенно несут ответственность за судьбу Ассанжа, так как выдали его властям США, которые стоят за его преследованием. По его словам, ЦРУ давно планировало убийство и похищение основателя WikiLeaks.

«Это политический узник, права которого нарушены, но также разрушаются его психическое и физическое состояние», — заявил Нарваэс.

Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюремного заключения. Соединенные Штаты обвиняют его в раскрытии тайной информации. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила, что прокурор может потребовать даже смертной казни, если посчитает, что выложенные в WikiLeaks данные использовались с террористическими целями и от этого кто-то пострадал.