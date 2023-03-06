Мир 06 марта 2023, 15:37 Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую приговорили к 15 годам заключения заочно Минский суд заочно приговорил к 15 годам экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую РИА «Новости»

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Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы заочно, сообщило БелТА. Такое решение 6 марта приняли в Минском городском суде.

По решению суда Тихановская должна отбывать наказание в колонии строгого режима. Другого оппозиционного политика, Павла Латушко приговорили к 18 годам лишения свободы.

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Политиков обвиняли в заговоре, совершенном ради захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем. Фигурантам дела вменяли совершение ряда других преступлений, включая публичные призывы к захвату власти, возбуждение социальной вражды и розни, создание экстремистского формирования.

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Светлана Тихановская выдвигала свою кандидатуру на пост президента Белоруссии в 2020 году. После начала протестов она покинула страну, но позже пожалела об этом. По ее словам, она больше не будет претендовать на должность главы государства, но может быть полезной в другом статусе. Позже глава СК республики Сергей Кабакович сообщил о возбуждении уголовных дел против Тихановской и Латушко за создание поддельных органов государственной власти за границей.