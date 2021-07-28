Тихановская пожалела об отъезде из Белоруссии

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее отъезд из страны во время протестов был ошибкой. Она сказала об этом в интервью телеканалу RTVi.

«Мне кажется, сейчас я бы не уехала из страны, вот на тот момент. Возможно, нужно было и некоторым другим белорусам по-другому себя вести, и рабочим нашим проявить больше солидарности», — сказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты отметила, что белорусской народ тоже не был готов к протестам. У них не было структуры и четкого плана действий. Поэтому ситуация развивалась хаотично.

«Это все шло от сердца, от той боли, которую режим причинил после 9 августа», — отметила она.

Тихановская ранее заявила, что больше не планирует участвовать в президентских выборах. Однако она не исключила, что еще может быть полезна в политике, ведь небольшой опыт у нее уже есть.

Белорусские протесты вспыхнули в прошлом году после выборов президента, на которых, как подсчитал ЦИК республики, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Впоследствии Тихановская уехала в Литву.