Уголовное дело о самовольном присвоении власти завели против Тихановской

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко стали фигурантами нового уголовного дела о самовольном присвоении власти. Как пояснил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Следственного Комитета республики Сергей Кабакович, бывший кандидат в президенты страны и ее сторонник незаконно создали поддельные органы государственной власти и представительства Белоруссии в других странах.

Он пояснил, что подобные действия попадают под статью о самовольном присвоении звания или власти должностного лица.

Кабакович отметил, что своим поведением Тихановская и Латушко нарушили нормы Конституции Белоруссии и вступили в сговор с представителями других государств и международных организаций.

Латушко и Тихановская покинули Белоруссию после прошедших в прошлом году президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции вместе с членами координационного совета уже стали фигурантами уголовных дел за создание экстремистского сообщества и заговоре для захвата власти.

В данный момент Тихановская и находится в Латвии, где она открыла свой офис. Латушко живет в Польше, где руководит оппозиционным Народным антикризисным управлением.

Генпрокуратура Белоруссии неоднократно направляла документы в балтийскую республику и Варшаву для выдачи обвиняемых, но каждый раз получала отказ.