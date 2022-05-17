Экс-главу Минюста Словакии задержали за «одобрение действий России»

Национальное криминальное агентство Словакии (НАКА) задержало бывшего главу Минюста страны Штефана Гарабина за высказывания в поддержку действий России на Украине, сообщил местный телеканал Markiza.

НАКА обвинило бывшего главу Верховного суда в уголовном преступлении. Гарабин опубликовал в соцсети Facebook* пост, в котором поддержал действия российского президента Владимира Путина на Украине.

«В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин», — написал Гарабин.

Ранее власти Словакии заявляли, что будут настаивать на исключениях для страны при принятии Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти. Вице-премьер республики Рихард Сулик заявил, что Россия обеспечивает 100% потребности страны в нефти и поставки этого сырья жизненно важны для экономики Словакии.

На прошедшем 16 мая заседании главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета импорта российской нефти. Об это сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

*Facebook — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.