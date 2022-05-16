Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли соглашения по шестому пакету санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС. Его слова процитировал ТАСС.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций. <…> Я хочу вас заверить, что вопросы, которые осталось решить, носят чисто технический и экономический характер», — заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель признал, что сложности с согласованием шестого пакета возникли из-за намерения ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти. Он отметил, что послы продолжат обсуждение данного вопроса.

На заседании министры иностранных дел стран ЕС утвердили сумму дополнительной помощи Украине. Она составила 500 миллионов евро. Всего Евросоюз оказал финансовую поддержку на два миллиарда евро. Боррель добавил, что на самом деле оказываемая помощь гораздо больше.