Экономические проблемы начались на Украине из-за паники

На Украине начались экономические проблемы из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию VICE News, опубликованном в Twitter.

Кулеба отметил, что страна страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники.

«Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными», — заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина получила необходимую военную поддержку от США. В то время как некоторые страны, по словам министра, по политическим причинам «не делают то, что могли бы».

Он добавил, что если бы встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, то посоветовал бы российскому лидеру заниматься своими делами и заботиться о своих гражданах.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война. Однако западные страны продолжают готовить различные пакеты санкций против РФ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что даже на Украине не верят в «российскую угрозу». Он отметил, что никакой «российской угрозы» для Украины в реальности не существует.