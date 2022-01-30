«Это будет непросто для России». Великобритания введет новые санкции против РФ в ближайшие дни

В Великобритании разрабатывается законопроект, который позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

В настоящее время власти Соединенного Королевства могут вводить санкции только против тех, кто якобы напрямую вовлечен в «деятельность по дестабилизации на Украине».

«Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — заявила Трасс.

При этом глава британского МИД отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. Не исключено, что санкции коснутся и российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.

Кроме того, Трасс подчеркнула, что в случае «российского вторжения на Украину» Германия готова отказаться от газопровода «Северный поток — 2». так как Европа не может «ради краткосрочных экономических интересов отказываться от принципов свободы и демократии».

«Это будет непросто для России», — заключила Трасс.

Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России представят в британском парламенте 31 января.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война, а разговор с ней на языке санкций контрпродуктивен.

Однако западные страны готовят различные пакеты санкций против РФ в случае эскалации конфликта с Украиной. В частности, США грозились остановить запуск газопровода «Северный поток — 2», а Великобритания и Евросоюз начали готовиться к возможному ограничению работы тех газовых компаний, которые инвестируют в российские предприятия.

Ранее СМИ предупредили о дестабилизации мировой системы финансов при новых санкциях РФ. Эксперты полагают, что подобные меры способны привести к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно в Европе. В результате это приведет к дестабилизации всей мировой финансовой системы.