Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU выразили протест против прокладки газопровода «Северный поток — 2». Разрешение на возобновление строительства, которое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) выдало Nord Stream 2 AG на прошлой неделе теперь недействительно.

«От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы», — сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

15 января BSH продлило разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах. Оно истекло в сентябре 2020 года. Это разрешение коснулось укладки труб на участках в 16,5 и 13,9 километра в исключительной экономической зоне ФРГ.

На следующий день после этого швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать укладку труб в рамках проекта, хотя ее называют сторонником строительства газопровода. Такое решение страховщики приняли из-за угрозы американских санкций.