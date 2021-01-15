Речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километра в исключительной экономической зоне ФРГ. Разрешение на укладку трубы в этом месте уже выдавалось, но оно истекло в сентябре 2020 года, а сейчас его продлили до мая.

В рамках проекта «Северный поток — 2» строители должны проложить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее в СМИ появилась информация, что строительство газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в июне 2021 года. Недавно еще одна европейская компания отказалась участвовать в проекте строительства под давлением США. Сотрудничество завершила датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.