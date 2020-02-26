Трое российских туристов заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

У троих россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус. Сейчас туристы находятся в Казани, за ними наблюдают врачи. У других пяти пассажиров корабля заболевание не обнаружили.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Москве.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», — процитировал ее слова «Интерфакс».

Попова уточнила, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо — в том числе и трое зараженных. Заболевание протекает у них в легкой форме без выраженных осложнений и симптомов. Попова уточнила, что ни у кого из россиян нет проявлений ОРВИ и высокой температуры. Все восемь эвакуированных проведут две недели на карантине в специализированной клинике в Казани.

Восемь российских туристов эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 22 февраля. На корабле, который находился в Японии, зарегистрировали вспышку коронавируса. Судно остановили для проверки пассажиров в порту Йокогамы 3 февраля. На борту находилось около 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа. У нескольких пассажиров обнаружили болезнь, из-за чего Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на карантин на 14 дней. Сейчас диагноз подтвердился уже у 630 пассажиров лайнера.