Журналисты высянили, как провериться на наличие COVID-2019 в Москве

Они узнали, что при отсутствии характерных признаков респираторного заболевания россияне не смогут пройти диагностику. Журналисты обзвонили несколько частных медицинских учреждений, где им посоветовали обращаться в государственные поликлиники по месту жительства. В медучреждениях сообщили, что подобные анализы делают только в Инфекционной клинической больнице № 1 ДЗМ. Терапевт осмотрел «больного» нашел признаки простуды и посоветовал взять больничный. Однако направления на анализы не дал.

Но корреспонденту не удалось попасть даже на территорию «инфекционки», не пустила охрана. В приемном отделении по телефону сообщили, что анализы возьмут только при госпитализации. Там подчеркнули, что врач поликлиники был обязан с ними связаться, предложить пациенту стационарное лечение и дать направление. Но ни в коем случае не позволять больному решать этот вопрос самостоятельно.

На горячей линии Роспотребнадзор журналистам сообщили, что сдать анализы на коронавирус может каждый, и предложили обратиться в районную поликлинику.

«Однако для анализа нужны показания. Если у вас есть повышенная температура, сообщите, что плохо себя чувствуете. А если в поликлинике отказываются взять анализ, требуйте и жалуйтесь», — посоветовал оператор.

По последним данным, в мире зарегистрированы более 81 тысячи случаев заболевания. Уже умерли 2769 человек. Россию эпидемия почти не затронула. Коронавирус подтвержден только у трех россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.