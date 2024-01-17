Мир 17 января 2024, 12:58 ЕК сформирует параметры переговоров о членстве Украины в Евросоюзе Фон дер Ляйен: законодательство Украины проверят для переговоров о ее членстве Monika Skolimowska / Global Look Press

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Еврокомиссия начала готовиться к переговорам о членстве Украины в ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Ее процитировало РИА «Новости».

«Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров», — указала фон дер Ляйен.

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Перед переговорами законодательство Украины проверят на соответствие европейскому. Глава ЕК добавила, что Евросоюзу необходимо придерживаться политического решения, принятого на Евросовете.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для журнала Foreign Affairs заявили, что после вступления в ЕС республика станет «бастионом против России». А членство в ЕС обеспечит стране дополнительную безопасность.

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украине не светит вступление в НАТО. По его мнению, власти страны не смогут добиться согласия всех членов Североатлантического альянса на свое присоединение к блоку.