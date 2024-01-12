Мир 12 января 2024, 18:53 «Бастион против России». Экс-генсек НАТО — о роли Украины в Евросоюзе Бывший генсек НАТО Расмуссен: Украина решила стать бастионом против России Pxhere

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Украина после вступления в Европейский союз якобы может стать «бастионом» против России. Такое мнение озвучили бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса украинского президента Андрей Ермак в статье для журнала Foreign Affairs.

«Украина, являющаяся частью ЕС, может выступать в качестве бастиона», — написали они.

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Членство в Евросоюзе также обеспечит дополнительный уровень безопасности республике благодаря пункту о взаимной обороне, уверены авторы материала. Угроза прямого ответа стран-членов ЕС, предположили Расмуссен и Ермак, станет мощным сдерживающим фактором.

Прошлогоднее контрнаступление провалилось, но Запад может предотвратить победу России в этом году, сообщало ранее издание. Однако голоса, скептически относящиеся к перспективам Украины, становятся все громче, отмечали авторы журнала.

Сейчас положение Вооруженных сил Украины незавидное. Отставной украинский генерал Сергей Кривонос признал, что российская армия может продвинуться на Купянском и Краснолиманском направлениях. ВСУ несут огромные потери.