Мир 27 декабря 2023, 08:53 «Консенсуса не произойдет». Украину не пустят в НАТО Экс-советник генсека НАТО Куят: страны заблокируют принятие Украины в альянс Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

Читать 360tv в

Украина не сможет добиться согласия всех членов НАТО на свое вступление в альянс. Об этом заявил экс-председатель военного комитета альянса, отставной генерал бундесвера Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.

Офицер отметил: Украина не может просто сказать, что хочет стать членом организации. Согласно Североатлантическому договору, для этого необходимо согласие всех представителей альянса.

Реклама

«НАТО должен приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. <…>. И не произойдет», — считает Куят.

По его мнению, в блоке есть государства, которые не согласятся с членством Украины.

Харальд Куят вспомнил, что еще 21 год назад украинцы жаловались ему на то, что страну не хотят принимать в НАТО, хотя ВСУ соответствуют требованиям организации. На это офицер ответил, что сама Украина не отвечает этим требованиям в части демократической конституционности, верховенства закона и отсутствия коррупции. Отставной генерал бундесвера признал, что страна не соответствует им и теперь.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый указал: сигналы западных стран свидетельствуют о том, что Украине пока не стоит надеяться на членство в Североатлантическом альянсе.