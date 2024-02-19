Важное 19 февраля 2024, 15:53 ЕК анонсировала использование процентных доходов от активов России для помощи Украине Фон дер Ляйен: ЕС легализует использование доходов от активов России для Украины Unsplash

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В ближайшие дни Евросоюз легализует использование процентных доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз. Выступление политика транслировал телеканал Phoenix.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз запустил некий юридический процесс. Согласно ему, полученные от российских активов проценты не будут принадлежать РФ.

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«Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — подчеркнула глава ЕК.

Она заверила, что юридический процесс вовсю идет. Все запланированное реализуют в ближайшее время, добавила Урсула фон дер Ляйен.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала изъять замороженные российские активы до выборов президента Соединенных Штатов. По ее мнению, конфискация бумаг окажет давление на экономику России и якобы поспособствует завершению конфликта.

При этом она признала, что Россия имеет легитимное право предъявлять требования Евросоюзу по своим замороженным активам.