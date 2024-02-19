Мир 19 февраля 2024, 11:13 Премьер Эстонии призвала изъять активы России до выборов в США Премьер Эстонии Каллас призвала конфисковать активы РФ до выборов президента США РИА «Новости»

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Запад должен конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британской газете Financial Times.

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», — заявила Каллас.

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С точки зрения премьер-министра Эстонии, конфискация активов якобы надавит на экономику России и подтолкнет к завершению конфликта.

Авторы FT назвали призыв Каллас еще одним признаком европейской озабоченности из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и влияния этого события на западную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Ранее премьер-министр Эстонии признала, что у российской стороны есть легитимное право предъявлять Западу требования по своим замороженным активам. По мнению Каллас, если урегулировать, в том числе, этот момент, деньги России можно будет направить в пользу Украины.