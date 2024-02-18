Мир 18 февраля 2024, 23:34 Эстония признала легитимность требований России по замороженным активам Премьер Эстонии Каллас: у РФ есть легитимные требования по замороженным активам РИА «Новости»

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У России есть легитимные требования к Западу по замороженным активам. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Welt.

Премьер отметила, что Россия наносит вред Украине военными действиями, поэтому у Украины есть законные требования к РФ.

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«Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги», — заявила глава эстонского правительства.

Решение по замороженным российским активам могло бы урегулировать оба требования — дать Украине средства для восстановления и вернуть России ее средства. Каллас сообщила, что в Эстонии разработали «неконвенциональное решение», но его детали не раскрыла.

Эстония и США подписали на полях Мюнхенской конференции соглашение о передаче Украине почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде. Средства планируют направить на восстановление сети линий электропередач Украины.