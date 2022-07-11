Рейтинг Байдена побил очередной антирекорд

Рейтинг президента США Джо Байдена достиг худших показателей в истории. По последним данным, его деятельность на посту главы государства одобряют менее 30% американцев. Об этом написал «МК» со ссылкой на исследование компании Civiqs.

Среди опрошенных лишь 29% одобряют работу главы Белого дома, 58% придерживаются противоположной точки зрения, 13% пока не определились.

Среди непартийных избирателей рейтинг Байдена оказался еще ниже: 19 и 67% соответственно. Лишь 63% демократов положительно относятся к деятельности президента США. Год назад данный показатель был на уровне 88%.

Уровень одобрения американского президента начал падать в августе 2021 года, после вывода войск США из Афганистана. Позже негативно на оценку его деятельности повлияла самая большая за 40 лет инфляция в стране и рекордно высокие цены на бензин. С 20 июня этого года рейтинг одобрения упал еще на 5%.