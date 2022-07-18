Американцы сравнили Байдена с клоуном из-за визита в Саудовскую Аравию
Зрители Fox News сравнили Байдена с клоуном из-за визита в Саудовскую Аравию
Зрители американского телеканала Fox News высмеяли президента страны Джо Байдена из-за его визита в Саудовскую Аравию.
Авторы канала подготовили сюжет о поездке Байдена в ближневосточную страну, рассказав, что он просил наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда увеличить добычу нефти. Пользователи в комментариях к публикации на сайте обрушились с критикой на американского лидера.
Читатель Shawn O заявил, что представители Саудовской Аравии смеялись над «клоуном» из США.
«Какой он беспомощный… Саудовцы смеются над этим клоуном. Байден опозорил великую страну, выпрашивая нефть», — написал он.
Подписчик DrHarryT напомнил, что вместо того, чтобы выпрашивать нефть, США достаточно разработать собственную отрасль.
«Ты делаешь все, чтобы увеличить поставки? Правда? Нефть есть прямо под нашими ногами», — заявил подписчик.
Пользователь под никнеймом Time’s up попросил не позволять Байдену покидать США.
«Джо стал коррумпированным и разрушительным позором нашей страны», — отметил он.
Ранее Байден посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию и попросил Аль Сауда увеличить нефтедобычу. Политолог Никита Мендкович отметил разницу в приеме Байдена и президента России Владимира Путина.
В июне стоимость топлива в США превысила пять долларов за галлон, после чего Байден обратился к владельцам заправочных станций с требованием снизить цены.