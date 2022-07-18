Американцы сравнили Байдена с клоуном из-за визита в Саудовскую Аравию

Зрители американского телеканала Fox News высмеяли президента страны Джо Байдена из-за его визита в Саудовскую Аравию.

Авторы канала подготовили сюжет о поездке Байдена в ближневосточную страну, рассказав, что он просил наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда увеличить добычу нефти. Пользователи в комментариях к публикации на сайте обрушились с критикой на американского лидера.

Читатель Shawn O заявил, что представители Саудовской Аравии смеялись над «клоуном» из США.

«Какой он беспомощный… Саудовцы смеются над этим клоуном. Байден опозорил великую страну, выпрашивая нефть», — написал он.

Подписчик DrHarryT напомнил, что вместо того, чтобы выпрашивать нефть, США достаточно разработать собственную отрасль.

«Ты делаешь все, чтобы увеличить поставки? Правда? Нефть есть прямо под нашими ногами», — заявил подписчик.

Пользователь под никнеймом Time’s up попросил не позволять Байдену покидать США.

«Джо стал коррумпированным и разрушительным позором нашей страны», — отметил он.

Ранее Байден посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию и попросил Аль Сауда увеличить нефтедобычу. Политолог Никита Мендкович отметил разницу в приеме Байдена и президента России Владимира Путина.

В июне стоимость топлива в США превысила пять долларов за галлон, после чего Байден обратился к владельцам заправочных станций с требованием снизить цены.