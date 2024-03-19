Мир 19 марта 2024, 17:52 «Едва ли могли быть смешнее». Шольц — об обсуждениях поставок ракет Taurus для ВСУ Канцлер ФРГ Шольц назвал смешными обсуждения поставок ракет Taurus для ВСУ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными идущие в стране обсуждения возможных поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину. Его процитировало издание Handelsblatt.

«Должен сказать, что едва ли эти обсуждения в Германии могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности», — заметил Шольц.

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Он также добавил, что ФРГ и так отправляет для ВСУ достаточно вооружения. Канцлер счел возмутительными требования других стран поставлять его в еще больших количествах.

Слухи о поставках ракет активизировались после слива беседы высокопоставленных немецких офицеров о том, сколько Taurus может понадобиться для подрыва Крымского моста. После этого бундестаг отклонил резолюцию с призывом к соответствующим поставкам. Как отметил экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, если бы страна отправила такие ракеты на Украину, это фактически означало бы ее прямое участие в конфликте.